Kayserispor erken yolcu

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak Kayserispor, 2 gün önceden gidiyor. Daha önce deplasman maçları için 1 gün önceden uçakla giden Sarı Kırmızılı temsilcimiz, bu kez 3 gün önceden gitmek zorunda kalıyor. Kayserispor, bugün akşam direk uçuşla İzmir'e giderek kampa girecek.



Kayserispor Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Çakmak Uyar, yaptığı açıklamasında, "Cuma günü gündüz uçuşu yok. Cuma akşam 22.00'de vardı. Bu da bize uymadı. Bunun için Perşembe akşamına yani bugüne biletler alındı. 1 yerine 2 gün önceden gitmek zorundayız. Orada Altay tesislerinde idman yapılacak. Müsabaka sonrasında da dönemiyoruz. Maç sonrasında direkt uçuş yok. Aktarmalı olarak da fazla saati göze almak istemedik. Cumartesi gününü İzmir'de geçirecek olan takımımız, Pazar günü uçakla şehrimize dönecek" açıklamasında bulundu.

