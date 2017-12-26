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Kayserispor, evinde ilk yenilgisini aldı

Süper Lig'in ilk devresinin son maçında Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 yenilen Kayserispor, bu sezon evinde ilk kez sahadan mağlup ayrıldı.

Kayserispor, evinde ilk yenilgisini aldı
Ligin 2. haftasındaki Göztepe maçıyla bu sezon taraftarının önüne ilk defa çıkan sarı-kırmızılı ekip, rakibini 1-0 yenerken bu karşılaşma, evinde 8 maç sürecek yenilmezlik serisinin de başlangıcı oldu.
Kayseri'deki ilk 8 maçta dörder galibiyet ve beraberlikle rakiplerine 3 puan sevinci yaşatmayan Kayserispor, evinde oynadığı 9'uncu maçta Evkur Yeni Malatyaspor'a yenilerek devreyi üzgün kapadı.
Kayserispor, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda Göztepe, Antalyaspor, Bursaspor ve Atiker Konyaspor'u yenerken Osmanlıspor, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ile berabere kaldı.
Evinde tek yenilgisini Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı alan Kayserispor, ilk devre hanesine yazdırdığı 30 puanın 16'sını sahasında toplamış oldu.
AA
 
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