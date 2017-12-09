KAYSERİSPOR EVİNDE NAMAĞLUP

İki takım arasında geride kalan 24 maçta 13’ünü Beşiktaş, sekizini Kayserispor kazanırken 3 maçta beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş Kayserispor ile oynadığı son 6 maçını kaybetmezken (5G 1B) bu iki takım arasında elde edilen en uzun yenilmezlik serisi olarak kayda geçti. Kayserispor ev sahipliğinde oynanan son üç lig maçını Beşiktaş kazanırken, ondan önce oynanan yedi maçın altısından sarı kırmızılılar galibiyetle ayrılmıştı. (1M) Kayserispor bu sezon ilk haftaki Galatasaray yenilgisinin ardından oynadığı 13 lig maçında sadece bir kez yenildi. (7G, 5B) Kayserispor bu sezon iç sahada Galatasaray, Başakşehir ve Beşiktaş ile birlikte ligin namağlup dört takımından biri (4G 3B). Bu sezon ligde sadece Galatasaray ve Beşiktaş (4'er gol) iç sahada Kayserispor'dan daha az gol yemeyi başardı (5).