Kayserispor fark yedi

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Soner’in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte kafayı vuran Alpaslan fileleri havalandırdı. 1-0

33. dakikada Jerome ceza sahası içinde yerde kalınca hakem Göztepe lehine penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Serdar fileleri havalandırdı. Ancak hakem Cüneyt Çakır VAR odasından gelen uyarı sonucu pozisyonu izledi ve Serdar’ın topa iki müdahalede bulunduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

43. dakikada ceza sahası dışından sert ve düzgün bir vuruş yapan Soner, ağları sarstı. 2-0

45. dakikada Serdar’ın pasıyla topla buluşan Napoleoni, rakibinde sıyrılıp düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-0



Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Tarık Ongun xx, Aleks Taşçıoğlu xx

Göztepe: Göktuğ xx, Gassama xx, Alpaslan xx, Titi xx, Berkan xx, Poko xx, Soner xx, Mossoro xx, Serdar xx, Napoleoni xx, Jerome xx

Yedekler: Eren, Halil, Yasin,Castro, Kerem, Reis, Leo, Deniz, Murat

Teknik Direktör: Tamer Tuna

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung xx, Lopes xx, Poulain xx, Abdennour xx, Atilla xx, Djedje xx, Rienstra xx, Hasan xx, Nurettin xx, Ntep xx, Umut xx

Yedekler: Hakan, İsmail, Emirhan, Mert, Bilal, Aksel, Ercan, Ziya, Adryan, Emre

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Alpaslan (dk. 7), Soner (dk. 43), Napoleoni (dk. 45) (Göztepe)

Sarı kartlar: Rienstra, Poulain (Kayserispor)



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Berkan’ın soldan ortasında arka direkte topla buluşan Napoleoni, topu ağlara yolladı. 4-0

68. dakikada Serdar’ın kullandığı serbest vuruşta Jerome’dan seken top arka direkteki Castro’ya geldi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

70. dakikada Hasan Hüseyin’in ceza sahası sol çaprazdan sert şutunda top direkten döndü.

85. dakikada Halil’in soldan ortasında Jerome yakın mesafeden dokundu, Lung topu kornere çeldi.



Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Tarık Ongun xx, Aleks Taşçıoğlu xx

Göztepe: Göktuğ xxx, Gassama xxx, Alpaslan xxx, Titi xxx, Berkan xxx, Poko xx, Soner xxx (Halil dk 64 x), Mossoro x (Castro dk. 46 xx), Serdar xxx (Kerem dk. 85 ?), Napoleoni xxx, Jerome xxx

Yedekler: Eren, Yasin, Reis, Leo, Deniz, Murat

Teknik Direktör: Tamer Tuna

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung x, Lopes x, Poulain x, Abdennour x, Atilla x, Djedje x, Rienstra x, Hasan x, Nurettin x (Ziya dk. 55 x), Ntep x (Emre dk. 85 ?), Umut x (Adryan dk. 46 x)

Yedekler: Hakan, İsmail, Emirhan, Mert, Bilal, Aksel, Ercan

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Alpaslan (dk. 7), Soner (dk. 43), Napoleoni (dk. 45 ve 49) (Göztepe)

Sarı kartlar: Titi (Göztepe), Rienstra, Poulain (Kayserispor)

