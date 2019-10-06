Kayserispor fark yedi

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Soner’in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte kafayı vuran Alpaslan fileleri havalandırdı. 1-0
33. dakikada Jerome ceza sahası içinde yerde kalınca hakem Göztepe lehine penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Serdar fileleri havalandırdı. Ancak hakem Cüneyt Çakır VAR odasından gelen uyarı sonucu pozisyonu izledi ve Serdar’ın topa iki müdahalede bulunduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.
43. dakikada ceza sahası dışından sert ve düzgün bir vuruş yapan Soner, ağları sarstı. 2-0
45. dakikada Serdar’ın pasıyla topla buluşan Napoleoni, rakibinde sıyrılıp düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-0
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Tarık Ongun xx, Aleks Taşçıoğlu xx
Göztepe: Göktuğ xx, Gassama xx, Alpaslan xx, Titi xx, Berkan xx, Poko xx, Soner xx, Mossoro xx, Serdar xx, Napoleoni xx, Jerome xx
Yedekler: Eren, Halil, Yasin,Castro, Kerem, Reis, Leo, Deniz, Murat
Teknik Direktör: Tamer Tuna
İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung xx, Lopes xx, Poulain xx, Abdennour xx, Atilla xx, Djedje xx, Rienstra xx, Hasan xx, Nurettin xx, Ntep xx, Umut xx
Yedekler: Hakan, İsmail, Emirhan, Mert, Bilal, Aksel, Ercan, Ziya, Adryan, Emre
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Alpaslan (dk. 7), Soner (dk. 43), Napoleoni (dk. 45) (Göztepe)
Sarı kartlar: Rienstra, Poulain (Kayserispor)
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Berkan’ın soldan ortasında arka direkte topla buluşan Napoleoni, topu ağlara yolladı. 4-0
68. dakikada Serdar’ın kullandığı serbest vuruşta Jerome’dan seken top arka direkteki Castro’ya geldi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
70. dakikada Hasan Hüseyin’in ceza sahası sol çaprazdan sert şutunda top direkten döndü.
85. dakikada Halil’in soldan ortasında Jerome yakın mesafeden dokundu, Lung topu kornere çeldi.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Tarık Ongun xx, Aleks Taşçıoğlu xx
Göztepe: Göktuğ xxx, Gassama xxx, Alpaslan xxx, Titi xxx, Berkan xxx, Poko xx, Soner xxx (Halil dk 64 x), Mossoro x (Castro dk. 46 xx), Serdar xxx (Kerem dk. 85 ?), Napoleoni xxx, Jerome xxx
Yedekler: Eren, Yasin, Reis, Leo, Deniz, Murat
Teknik Direktör: Tamer Tuna
İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung x, Lopes x, Poulain x, Abdennour x, Atilla x, Djedje x, Rienstra x, Hasan x, Nurettin x (Ziya dk. 55 x), Ntep x (Emre dk. 85 ?), Umut x (Adryan dk. 46 x)
Yedekler: Hakan, İsmail, Emirhan, Mert, Bilal, Aksel, Ercan
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Alpaslan (dk. 7), Soner (dk. 43), Napoleoni (dk. 45 ve 49) (Göztepe)
Sarı kartlar: Titi (Göztepe), Rienstra, Poulain (Kayserispor)
İHA