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Kayserispor Fenerbahçe'den puan istiyor

Kayserispor, Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçından puanla ayrılmak istiyor. Kulüp Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, "Fenerbahçe'den puan veya puanlar alacağız" diye iddialı konuştu. 

Kayserispor Fenerbahçe'den puan istiyor

Kadir Has Tesisleri'nde Kayserispor'un idmanını takip eden kulüp Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, yaptığı açıklamasında taraftar desteği ile gidecekleri İstanbul'dan gülerek ayrılmayı hedeflediklerini ifade etti. Orhan Taşçı, "Cumartesi günü Fenerbahçe ile zorlu bir maç oynayacağız. Üç haftalık periyotta başarılı sonuçlar elde ettik. 5 puanla 6. sıradayız. Yükselişimizi devam ettirmek istiyoruz. İnşallah Kadıköy'den puan veya puanlarla ayrılmak istiyoruz. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Biz de kolay lokma olmadığımızı Fenerbahçe'ye göstereceğiz inşallah. Takımımızda önemli eksik yok. Eksik olan futbolcuların yerine forma giyecek kardeşlerimiz elinden geleni yapacaktır" dedi. 

Kayserispor'un Kadıköy'de de taraftar desteğini yanında hissedeceğini söyleyen Orhan Taşçı, "Yaklaşık 500-1000 arası bir taraftar grubu bekliyoruz. Bu konuda ciddi anlamda talep var. Fenerbahçe kulübü bilet konusunda kolaylık sağlıyor. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu. 
 

İHA

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