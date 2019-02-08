Kayserispor Fenerbahçe'ye hazır

Spor Toto Süper Lig'in 21.haftasında Kayseri Kadir Has'ta önemli bir müsabaka oynanacak. Ligin alt sıralarından kurtulmak isteyen İstikbal Mobilya Kayserispor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ligde oynadığı son 6 maçta yenilmeyen Sarı-Kırmızılı takım, bu haftayı 3 puanla noktalandırmak istiyor. Teknik direktör Hikmet Karaman nezaretinde idmanlarını yapan ve tesislerde kampa giren İstikbal Mobilya Kayserispor, galibiyete odaklandı.

Teknik direktör Hikmet Karaman, taraftar desteği ile Fenerbahçe karşısında iyi bir futbol oynayıp 3 puanı almak istediklerini söyledi. Karaman, "Kazanmak için oynayacağız. Sahaya çıkacak olan futbolcularım en iyisini yapıp galibiyet alacaklardır. Bunu istiyoruz ve bunu için hazırlandık" dedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Fenerbahçe karşısında sakatlıkları bulunan Asamoah Gyan, Bilal Başacıkoğlu, Sakıb Aytaç ve Oğuzhan Berber kadroda olamayacak. Kart cezası biten Bernard Mensah ise 11'de görev yapacak.

