Kayserispor, Feyenord'dan Bilal Başacıkoğlu'nu transfer etti

Kayserispor, Hollanda'nın Feyenord takımında forma giyen Bilal Başakçıoğlu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kayserispor, geçtiğimiz sezonu Hollanda’nın Feyenoord takımında tamamlayan Bilal Başacıkoğlu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Futbol kariyerine Heerenveen’de başlayan 23 yaşındaki oyuncu, burada gösterdiği başarılı performansın ardından Feyenoord'a transfer oldu. Feyenoord ile geçtiğimiz sezon toplam 26 karşılaşmada sahaya çıkan Başacıkoğlu, 7 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, sözleşmenin her iki taraf için de hayırlı olması temenni edildi.
Ayrıca toplu imza töreninin ise kamp döneminde gerçekleştirileceği bildirildi.
Kayserispor, geçtiğimiz sezonu Hollanda’nın Feyenoord takımında tamamlayan Bilal Başacıkoğlu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Futbol kariyerine Heerenveen’de başlayan 23 yaşındaki oyuncu, burada gösterdiği başarılı performansın ardından Feyenoord'a transfer oldu. Feyenoord ile geçtiğimiz sezon toplam 26 karşılaşmada sahaya çıkan Başacıkoğlu, 7 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, sözleşmenin her iki taraf için de hayırlı olması temenni edildi.
Ayrıca toplu imza töreninin ise kamp döneminde gerçekleştirileceği bildirildi.
İHA