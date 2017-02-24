Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayserispor fırtınası devam ediyor...

Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-2 yendi. 

Kayserispor fırtınası devam ediyor...

46. dakikada ceza sahası dışında Kayserispor defansının hatasında topu önünde bulan Nosa Igiebor'un bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.  

48. dakikada Oboabona'nın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Güray Vural'ın ceza sahası sol çaprazından plase vuruşunda, kaleci Diallo meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.

62. dakikada Deniz Türüç'ün yaklaşık 30 metreden sert şutunda, kaleci Diallo uzanarak parmaklarıyla topu kornere çeldi. 

76. dakikada Güray Vural'ın soldan ceza sahası içerisine ortasında, Welliton'un kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta, top filelere gitti: 1-3. 

90. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışını kullanan Kweuke, topu ağlara göndererek, farkı 1'e indirdi: 2-3. 

90+3 dakikada Güray Vural'ın ara pasında ceza sahasına giren Welliton'un bekletmeden yerden sert şutunda, top filelerle buluştu: 2-4.

Karşılaşma Kayserispor'un 4-2 üstünlüğü ile sona erdi.
AA

İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.