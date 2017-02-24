Kayserispor fırtınası devam ediyor...

46. dakikada ceza sahası dışında Kayserispor defansının hatasında topu önünde bulan Nosa Igiebor'un bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
48. dakikada Oboabona'nın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Güray Vural'ın ceza sahası sol çaprazından plase vuruşunda, kaleci Diallo meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.
62. dakikada Deniz Türüç'ün yaklaşık 30 metreden sert şutunda, kaleci Diallo uzanarak parmaklarıyla topu kornere çeldi.
76. dakikada Güray Vural'ın soldan ceza sahası içerisine ortasında, Welliton'un kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta, top filelere gitti: 1-3.
90. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışını kullanan Kweuke, topu ağlara göndererek, farkı 1'e indirdi: 2-3.
90+3 dakikada Güray Vural'ın ara pasında ceza sahasına giren Welliton'un bekletmeden yerden sert şutunda, top filelerle buluştu: 2-4.
Karşılaşma Kayserispor'un 4-2 üstünlüğü ile sona erdi.
AA
46. dakikada ceza sahası dışında Kayserispor defansının hatasında topu önünde bulan Nosa Igiebor'un bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.