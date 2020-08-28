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Kayserispor forvet transferi yapacak

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, forvet mevkine transfer yapılmasını istedi.

Kayserispor forvet transferi yapacak

Hes Kablo Kayserispor, bir yandan Süper Lig 2020-2021 sezonu hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan da transfer çalışmalarını devam ettiriyor. Şu ana kadar 5 futbolcu ile söz kesen ancak transfer yasağı henüz kalkmayan sarı kırmızılılarda teknik direktör Bayram Bektaş, yeni oyuncuların bir an önce takıma katılmasını istiyor.

Transfer çalışmalarında tek yetkili kılınan Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı, belirlediği ve onayını aldığı isimleri takıma katmak için görüşmelerini sürdürüyor. Anlaşma sağlanan isimlerin ne zaman takıma katılıp lig hazırlığında yer alacağı henüz netlik kazanmazken Bayram hoca, forvet hattının güçlendirilmesini istiyor.

Artem Kravets, Muris Mesanovic, Bernard Mensah gibi oyuncular ile yollarını ayıran ancak henüz yerine güçlü bir isim koyamayan sarı kırmızılı takımda, görüşmeler sürüyor.
 

İHA

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