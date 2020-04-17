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Kayserispor futbola hasret kaldı

Hes Kablo Kayserispor Kulübü, futbola ve taraftara olan özlemini yaptığı klip ile dile getirdi.

Korona virüs salgınından dolayı futbola duyulan özlem artıyor. Süper Lig'de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor da bu hasreti çeken takımlardan birisi. Bu sezon Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren sarı-kırmızılı kulüp, lige ara verilmesinin üzerinden 1 ay geçtikten sonra güzel bir kliple özlemini dile getirdi. Sezen Aksu'nun hasret isimli şarkısı ile birlikte Kadir Has Stadı, sevinç, taraftar temasının işlendiği klip, sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Hes Kablo Kayserispor taraftarı, bu klibi kısa sürede beğenerek ve paylaşarak daha büyük kitlelere ulaştırmayı başardı.
 

İHA

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Hes Kablo Kayserispor
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