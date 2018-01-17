Kayserispor-Galatasaray karşılaşmasının bilet fiyatları belli oldu

Kayserispor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Galatasaray’ı ağırlayacak. 22.01.2018 Pazartesi günü Saat 20:00' da oynanacak karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından satışa sunulacaktır.

Batı Alt: 80 TL

Doğu Alt: 50 TL

Batı ve Doğu Üst: 30 TL

Kuzey ve Güney Kale Arkası: 20 TL

Misafir: 20 TL"

İHA