Kayserispor-Galatasaray karşılaşmasının bilet fiyatları belli oldu

Kayserispor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
"Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Galatasaray’ı ağırlayacak. 22.01.2018 Pazartesi günü Saat 20:00' da oynanacak karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından satışa sunulacaktır.
Batı Alt: 80 TL
Doğu Alt: 50 TL
Batı ve Doğu Üst: 30 TL
Kuzey ve Güney Kale Arkası: 20 TL
Misafir: 20 TL"
"Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Galatasaray’ı ağırlayacak. 22.01.2018 Pazartesi günü Saat 20:00' da oynanacak karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından satışa sunulacaktır.
Batı Alt: 80 TL
Doğu Alt: 50 TL
Batı ve Doğu Üst: 30 TL
Kuzey ve Güney Kale Arkası: 20 TL
Misafir: 20 TL"
İHA