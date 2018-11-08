Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayserispor-Galatasaray Maçını Ümit Öztürk Yönetecek

Spor Toto Süper Ligin 12. haftasında oynanacak olan Kayserispor - Galatasaray maçında Denizli Bölgesinden Ümit Öztürk düdük çalacak.

Kayserispor-Galatasaray Maçını Ümit Öztürk Yönetecek

Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Cumartesi günü saat 19.00’da Kadir Has Stadyumu'nda Kayserispor - Galatasray maçını Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk’ün yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın 4. hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu. Hem Kayserispor hem de Galatasaray’ın deplasman maçlarını yöneten Öztürk bu sezon ilk kez Kayseri’ye gelecek. Ümit Öztürk geçmiş sezonlarda iki takımın birçok maçında görev yaptı. Ümit Öztürk bu sezon Kayserispor ve Galatasaray’ın 1’er maçını yönetti. İşte yönettiği o maçlar:
 
MKE Ankaragücü: 1-Galatasaray: 3
Fenerbahçe: 2- Kayserispor: 3
 

İHA

İlgili Galeriler
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporKayserisporGalatasaray
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.