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Kayserispor Galatasaray’a bileniyor

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligde konuk edecekleri Galatasaray maçı hazırlıklarını ara vermeden sürdürürken, Teknik Direktör Marius Sumudica sahaya en az 1 puan parolasıyla çıkacaklarını söyledi.

Kayserispor Galatasaray’a bileniyor
Antalya kampının sona ermesinin ardından kente dönen Kayserispor, ikinci yarının ilk haftasında oynayacakları Galatasaray maçı hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Kulüp Tesisleri'nde Teknik Direktör Marius Sumudica yönetimindeki oyuncular yaptıkları çalışmalarla zorlu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Marius Sumudica, çok zor bir maça çıkacaklarını ifade ederek sahaya en az 1 puan parolasıyla çıkacaklarını kaydetti. Sumudica, "En az 1 puan parolasıyla sahaya çıkacağız. Galatasary’ın başında çok tecrübeli bir hoca var, yeni görevine başladı. Hedefi olan, her seneye şampiyonluk parolasıyla çıkan bir takıma karşı oynayacağız. Çok zor bir maça çıkacağız, gerçekten çok zor bir maç olacak. Bu maçta da taraftarların desteğini bekliyorum. Hazırlıklarımıza başladık, dediğimiz gibi en az 1 puan parolasıyla maça çıkacağız" dedi.
Transferi kapattıklarını ve kadrodan 2-3 futbolcunun ayrılması gerektiğini sözlerine ekleyen Sumudica, "Aramızdan ayrılacak 2-3 arkadaşımız var. Çünkü kadromuz bayağı kalabalık oldu. Limit açmak için de 3 oyuncuyu göndermemiz gerekiyor. Varela ve Asomah Antalya’daki gibi çalışırlarsa takıma katkı verebilirler. Maç gününü bekliyoruz, takım Antalya’da çok iyi çalıştı. Güzel şeyler bizi bekliyor. Takım şuan dengede, iyi bir takım kurduk. Transferi kapattığımızı söyleyebilirim, bu takımla ligde mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Kayserispor - Galatasaray karşılaşması 22 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'de Kadir Has Stadı'nda oynanacak.
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