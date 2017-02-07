Kayserispor Galatasaray’ı strese soktu

Galatasaray'da Fenerbahçe'ye 4 atan Kayserispor korkusu yaşanmaya başlandı. Pek çok oyuncunun sakatlığı nedeniyle oynayamayacağı maç öncesinde teknik direktör Jan Olde Riekerink'i Kayseri'nin Sergen Yalçın'la birlikte yükselen formu düşündürüyor. Fenerbahçe'yi farklı geçen, Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ni Ankara'da eleyen ekibin, Varela, Welliton ve Güray'dan oluşan "şeytan üçgeni" de can sıkıyor. Özellikle Carole'un yokluğunda Varela karşısında Linnes'in formu merak ediliyor. Rakipte durum böyleyken Galatasaray'da moraller yerlerde olması da ayrı bir handikap... Sakatlar, durumu belli olmayanlar, formsuz oyuncular... Hepsi üst üste konulduğunda Hollandalı hocanın karşısına çok bilinmeyenli bir denklem çıktı.



GÖZLER 10 NUMARADA

İşte Kayseri maçı öncesi Riekerink'i kara kara düşündüren sorunlar ve Hollandalı hocanın bu sorunlara bulduğu çözümler:



-Muslera oynayacak mı; şüpheli... Sağlık ekibi riske edilmesini istemezse kale yine Cenk Gönen'in olabilir.

-Başakşehir maçı öncesinde sakatlanan ama buna rağmen kendisini feda ederek sahaya çıkan Ahmet Çalık'ın durumu netleşmedi. Forma Hakan -Balta'ya gidebilir.

-Ayak bileğinden sakat olan Carole'un az da olsa maça yetişme ihtimali bulunuyor. Oynamama ihtimaline karşılık sol bek için Linnes hazırlanıyor.

-Selçuk İnan yok. Tolga Ciğerci'nin sakatlığı geçti ama Başakşehir maçında yine kadroya alınmadı. Maç gününe kadar durumu netleşmezse genç Birhan kadroda olabilir.

-Ön liberoda bir tık daha iyi görünen Josue, sakat Sneijder'in yerinde oynayabilir.

-Ayrıca Selçuk, Sneijder ve Tolga'nın yokluğunda Riekerink, Josue'yi De Jong'un yanına çekip Bruma'yı sürpriz bir şekilde 10 numara oynatabilir.

-Bruma 10 numara oynarsa Rodrigues, Yasin ile birlikte kanatlarda forma bulacak..

macmaca.com.tr