Kayserispor galibiyet için Rize’de

Ligin ikinci yarısına neredeyse baştan aşağı değişerek giren Kayserispor, son dört maçta elde ettiği çıkışla en iyi performans gösteren takımlar arasına girmişti. Ligin güçlü ekiplerinden Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor’u ardı ardına bozguna uğratan sarı-kırmızılılar gözünü şimdi de Çaykur Rizespor’a dikti. Düşme potasından bir basamak yukarı çıkan temsilcimiz bu maçtan alacağı 3 puanla iyice rahatlamak istiyor.

Mücadele öncesi hazırlıklarını dün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamlayan Kayserispor, 15.25 uçağıyla ile Rize’ ye giderek maç saatini beklemeye koyuldu.

Her iki takım açısından da 3 puanın altın değerinde olduğu karşılaşma bu akşam 19.00’da Yeni Rize Şehir Stadı’nda oynanacak. Mücadeleyi Halil Umut Meler, Ali Saygın Ögel, Erdinç Sezertam hakem üçlüsü yönetecek.

Haber: Ramazan KARAKUŞ





