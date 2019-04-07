KAYSERİSPOR GALİBİYET İLE DÖNDÜ

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada Kayserisporlu Hüseyin altı pas çizgisi üzerinde topa elle müdahale edince maçın hakemi Koray Gencerler penaltı noktasını gösterdi. Sivasspor’da Kone’nin kullandığı penaltı atışında top kaleyi bulmadı.

25. dakikada Kana kazandığı topu sürüp ceza sahasına girmeden kaleye şut çekti. Kaleci Ali topa hakim oldu.

30. dakikada Atila’nın ceza sahası içerisine ortaladığı topu Chery ağlarla buluşturdu. 0-1

33. dakikada Atila’nın ortasında, ceza sahasının dışında sol çaprazda topla buluşan Chery uzun şutu ile kendinin ve takımının 2. golünü kaydetti. 0-2

45. dakikada Deniz’in pasında topla buluşan Hüseyin'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu. 0-3



Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Koray Gencerler xxx, İbrahim Çağlar Uyarcan xxx, Volkan Ahmet Nariç xxx

DG Sivasspor: Ali xx, Ziya xx, David xx, Fatih xx, Douglas xx, Hakan xx, N’dinga xx, Özer xx, Emre xx, Kone xx, Diabate xx

Yedekler: Uğur, Mert, Erdoğan, Papp, Tolgahan, Torje, Rybalka, Rochet

Teknik Direktör: Hakan Keleş

İM Kayserispor: Lung xxx, Atilla xxx, Sapunaru xx, Kana xxx, Tiago xxx, Hüseyin xxx, Şamil xx, Varela xx, Deniz xxx, Chery xxx, Umut xx

Yedekler: Muammer, Levent , Kravets , Emre, Nurettin , Hakan , Adem, Mert, Kucher

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Chery (dk. 30 ve 33) Hüseyin (dk. 45) (İM Kayserispor)

Sarı kartlar: Hüseyin, Tiago (İM Kayserispor)



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kone, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı, top dışarı çıktı.

59. dakikada Umut’un ceza sahası içerisindeki şutunda kaleci Ali topu kontrol etti.

63. dakikada Özer’in rakip ceza sahasının hemen dışında kaleye çektiği şutta, Lung topu kontrol ederek golü engelledi.

71. dakikada Özer ceza sahasının dışından kullandığı şutunda, Lung topu çıkartmayı başardı.

80. dakikada Torje’nin ceza sahası içerisindeki şutunda kaleci Lung topu çıkartmayı başardı.

84. dakikada Erdoğan ceza sahası içerisinde kazandığı topu ağlarla buluşturdu.



Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Koray Gencerler xxx, İbrahim Çağlar Uyarcan xxx, Volkan Ahmet Nariç xxx

D.G. Sivasspor: Ali xx, Ziya xx (Uğur dk. 46 xx), David xx (Torje dk. 59 xx), Fatih xx, Douglas xx, Hakan xx, N’dinga xx, Özer xx, Emre xx, Kone xx (Erdoğan dk. 73 xx), Diabate xx

Yedekler: Mert, Papp, Tolgahan, Rybalka, Rochet

Teknik Direktör: Hakan Keleş

İ.M. Kayserispor: Lung xxx, Atilla xxx, Sapunaru xx, Kana xxx (Kravets dk. 81 ?), Tiago xxx, Hüseyin xx (Levent dk. 66 xx), Şamil xx, Varela xx (Kucher dk. 76 xx), Deniz xxx, Chery xxx, Umut xx

Yedekler: Muammer, Emre, Nurettin, Hakan, Adem, Mert

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Erdoğan (dk. 84) (D.G. Sivasspor), Chery (dk. 30 ve 33), Hüseyin (dk. 45) (İ.M. Kayserispor)

Sarı kartlar: Erdoğan, Torje (D.G. Sivasspor), Hüseyin, Tiago, Chery (İ.M. Kayserispor)

