Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayserispor galibiyet planı yapıyor

Hes Kablo Kayserispor deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçından galibiyetle dönmek istiyor.

Kayserispor galibiyet planı yapıyor

Süper Lig'in 29.haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor galibiyetle dönmenin planı içerisinde. Uzun bir aradan sonra sahasında Gençlerbirliği takımını mağlup eden ve puan tablosunun son sırasından kurtulan sarı kırmızılılar, çıkışını Sivas deplasmanında da sürdürmek istiyor.




Teknik direktör Robert Prosinecki nezaretinde çalışmalarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor'da sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Gençlerbirliği maçında cezalı olduğu için forma giyemeyen Cristian Sapunaru ile yurt dışından gelen ve Covid-19 virüs testine tabi tutulan Miguel Lopes de takımla birlikte çalışmalara başladı.
Fenerbahçe yenilgisi sonrasında Gençlerbirliği maçını kazanarak moral bulduklarını ifade eden Hes Kablo Kayserispor kaptanı Silviu Lung, Sivasspor deplasmanından da galibiyetle dönerek ligdeki çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.
25 puanı bulunan Hes Kablo Kayserispor, ligde 17.sırada bulunuyor.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporKayserispor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.