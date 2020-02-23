Kayserispor galibiyete hasret

Süper Lig'in 23.haftasını 16 puanla geride tamamlayan Hes Kablo Kayserispor, iç saha galibiyetine hasret kaldı. Ligin 2. yarısında sahasında 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası maçına çıkan Sarı Kırmızılılar, bunların hiçbirini kazanamadı.

2020 yılına Fenerbahçe ile oynadığı Türkiye Kupası ile başlayan Hes Kablo Kayserispor, bu maçta 0-0 berabere kalmıştı. Sonrasında ligde Ankaragücü (1-1), Antalyaspor (2-2) ve Konyaspor (2-2) oynadığı maçları kazanamadı ve beraberlikle noktalandırdı.



Sarı Kırmızılılar, son iç saha galibiyetini 9 Aralık 2019 tarihinde Çaykur Rizespor maçında 1-0'lık sonuç ile almıştı.

