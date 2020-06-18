Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayserispor galibiyete odaklandı

Hes Kablo Kayserispor, sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçından 3 puanla ayrılmak istiyor.

Kayserispor galibiyete odaklandı

Teknik Direktör Robert Prosinecki, cumartesi günü Kayseri'de oynanacak maç için takımı mental ve teknik olarak hazırlamaya çalışıyor. Güçlü bir kadro ile rakibini mağlup ederek 3 puanı alan taraf olmak isteyen Robert Prosinecki, orta alanda Gustavo Campanharo, Dja Djedje, Bernard Mensah ve Pedro Henrique'ye forma verecek.



Forvet hattında da Muris Mesanovic ile maça başlamayı planlayan Prosinecki, Kadir Has Stadı'nda takımının kazanması için ofans ağırlıklı bir oyun oynatacak. Hırvat teknik adam, antrenmanlarda oyuncularını sık sık uyararak basit hataların yapılmamasını ve kollektif futbol oynanmasını istedi.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporKayserispor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.