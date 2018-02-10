Kayserispor galibiyete şartlandı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Teleset Mobilya Akhisarspor ile berabere kalarak kupada saf dışı kalan Kayserispor, ara vermeden Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başlamıştı.

Sarı-kırmızılılar yarın ki mücadele öncesinde son çalışmasını bugün yaparak maç saatini beklemeye koyulacak.

Dün ki antrenmanda sakatlıkları bulunan Tiago Lopes ile Deniz Türüç düz koşu yaptı.

Kayserispor-Sivasspor maçı yarın 13.30’da Kadir Has Stadı’nda oynanacak.

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