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Kayserispor galibiyete şartlandı

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Kayserispor, yarın evinde oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçından mutlak suretle 3 puan çıkarmayı hedefliyor.

Kayserispor galibiyete şartlandı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Teleset Mobilya Akhisarspor ile berabere kalarak kupada saf dışı kalan Kayserispor, ara vermeden Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başlamıştı.
Sarı-kırmızılılar yarın ki mücadele öncesinde son çalışmasını bugün yaparak maç saatini beklemeye koyulacak.
Dün ki antrenmanda sakatlıkları bulunan Tiago Lopes ile Deniz Türüç düz koşu yaptı. 
Kayserispor-Sivasspor maçı yarın 13.30’da Kadir Has Stadı’nda oynanacak.
Kayseri Gündem
 
 
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