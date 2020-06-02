Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayserispor galibiyete şartlandı

Hes Kablo Kayserispor, ligin 27.haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Kayserispor galibiyete şartlandı

Hes Kablo Kayserispor, ligin 27.haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Robert Prosinecki nezaretinde yoğun bir şekilde sürdürüyor.
27.haftanın açılış maçında 12 Haziran Cuma günü İstanbul Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda saat 21.45’de başlayacak olan karşılaşma öncesi hazırlıklarını 11 Haziran Perşembe günü tamamlayacak olan Sarı-Kırmızılılarda tek hedef lige kaldığı yerden başlamak.



22 puanla ligde son sırada yer alan Sarı-Kırmızılılar kalan son 8 haftada küme düşme hattında kurtulmak istiyor.
Hes Kablo Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı, "Lige kaldığımız yerden devam edeceğiz. Birbirinden önemli 8 maça çıkacağız. Bunlardan ilki olarak Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacağız. Hedefimiz puan veya puanlarla dönmek" dedi.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporKayserispor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.