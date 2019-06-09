Kayserispor Genel Kurul tarihi değişti

15 Haziran 2019 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan İstikbal Mobilya Kayserispor Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22 Haziran 2019 Cumartesi gününe tehir edildi. Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce duyurulan genel kurul toplantımızın ilanında Olağanüstü Genel Kurul ifadesinin yeralmaması sebebiyle medeni kanun, dernekler kanunu ve sair mevzuat çerçevesinde tehir edilmiştir. Kulübümüzün Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 22 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 11.00'de Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi'nde yapılacaktır. Toplantıda yeterince sayının bulunmaması halinde ikinci toplantı 1 hafta sonra 29 Haziran 2019 Cumartesi günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır" denildi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, seçimli genel kurul olacak. Yönetim ve Denetim kurullarının faaliyetlerinin okunması ve ibrasından sonra yeni yönetim, denedim ve disiplin kurulu üyeleri belirlenecek.

