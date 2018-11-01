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Kayserispor Genel Kurula Gidiyor

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon başardı çıtasını yükseltmek isterken gerek ekonomik gerekse sportif sıkıntılar içerisine giren Kayserispor’da 3 Kasım Cumartesi günü seçimli genel kurul gerçekleştirilecek. Erol Bedir başkanlığındaki Kayserispor Yönetimi’nin devam edip etmeyeceği de belli olacak. Mevcut başkan Erol Bedir, bırakıp bırakmama kararını şehrin önde gelenleri ile yapacağı görüşme sonrasında netleştirecek.

Kayserispor Genel Kurula Gidiyor

İHA muhabirine açıklama yapan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, “Kayserispor başkanlığını yürütmek veya noktalamak adına bir karar vermiş değilim. Bugün ve yarın gerçekleştirilecek görüşmeler neticesinde ya tamam ya devam diyeceğiz. Kayserispor, sadece Erol Bedir’in takımı gibi algılanmamalı. Kayseri’nin takımı. Biz sadece neferiyiz. Herkes Kayserispor gerçeğini sahiplenmeli. Desteğini vermeli. Devam edeceksem 3-5 ay sonra bir genel kurul kararı daha almadan, görevimin sonuna kadar sağlıklı bir şekilde devam edecek ortam sağlanmalı. Hesabın altını sağlam çizmeliyiz. Temenni, iyi niyet dolu sözler Kayserispor gemisini yürütmez” dedi.

Seçimli Genel Kurul için bir gecede karar vermediklerini ifade eden Başkan Erol Bedir, “Yönetim kurulunu yenilemek için bu kararı almadım. Destek fotoğrafı oluşmadı. Kayserispor’da hiçbir şey güllük gülistanlık değil. Durumu düzeltmek adına birçok denemelerimiz oldu ancak gelinen noktada genel kurula gitmekten başka çare kalmadı. Yoksa bu kararı bir gecede almadık” diye konuştu.
Kayserispor’da bazı düzelmeler olduğunu da dile getiren Başkan Erol Bedir, “15 gün önceden fark var. Bu fark da şu artık birileri konuyla daha ilgili. Kayserispor’un meselelerinin çözülmesi için yürekli insanlar görüş birliğine vardı. Medyamız, taraftarımız olayın daha çok üzerinde. Ama ekonomik bir çözüm var mı derseniz, yok. Nakdi bir ilerleme yok. Şu 2 gün içerisinde her şey netliğe kavuşacak. Umarım 3 Kasım günü kazanan Kayseri olur, Kayserispor olur” ifadesinde bulundu.
 

İHA

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