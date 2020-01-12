Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayserispor, Gustavo ile anlaştı

Hes Kablo Kayserispor, Brezilyalı futbolcu Gustavo Campanharo ile anlaştı.

Kayserispor, Gustavo ile anlaştı

Süper Lig’in ikinci yarısında güçlü bir kadro ile mücadele ederek zoru başarmak isteyen Kayserispor, Brezilyalı futbolcu Gustavo Campanharo ile anlaştı. 28 yaşındaki futbolcu, bu gece Kayseri’ye gelecek yarın da sözleşmeyi imzalayacak.
 
Gustavo Campanharo kimdir?
Gustavo, 4 Nisan 1992 doğumlu. Brezilya’nın Rio Grande de Sul kentinde doğdu. Brezilya’da Chapecoense takımında orta saha ve forvet arkası mevkilerinde oynadı. İtalya’nın Hellas Verona ve Fiorentina takımlarında da forma giyen Gustavo bu sezon hiç oynamadı.
Gustavo, geçen sezon Ludogorest takımında forma giydi, sonrasında da Brezilya takımına transfer oldu.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporKayserispor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ömer 3 gün önce

Vatandaş belkide cebindeki son kuruşu verip bilet alıp maça gidecek...İş İnsanlarımızın Zor dönemlerden geçtiği şu günler de kapısı çalınacak kayserispor için yardım talebinde bulunulacak ama sonuç sıfır elde var sıfır...Birileri cebinden para verecek birileri zengin olacak başarı da olmayacak bu işte bir gariplik var O DA enayilik gibi bir şey

Cevapla
Beğenmedim! (0)