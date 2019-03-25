Kayserispor Hazırlık Maçı Yapacak

Türkiye futbol liglerine verilen milli maç arası ve seçim arasında İstikbal Mobilya Kayserispor, hazırlık maçı oynayacak. Sarı kırmızılı takım, hafta sonunda Kayseri'de TFF 1.Lig takımlarından Adana Demirspor ile karşılaşacak.
İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, sarı kırmızılı takımın Cumartesi günü Kayseri'de hazırlık maçı oynayacağını söyledi. Taşçı, "30 Mart Cumartesi günü Kayseri'de Adana Demirspor ile hazırlık maçı oynayacağız. Kadir Has Stadı'ndaki maç saat 16.00'da başlayacak" dedi.
İHA