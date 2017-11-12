Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayserispor hazırlık maçı yaptı

Süper Lig temsilcimiz Kayserispor, hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Gazişehir Gaziantep'i 2-1 yendi.

Kayserispor hazırlık maçı yaptı

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Statı'nda yapılan mücadeleye iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip 27. dakikada Gonzalo Espinoza'nın golüyle öne geçti. Oyunda dengeyi kuran Gaziantep ekibi 40. dakikada Özgür Özkaya'nın ayağından bulduğu golle beraberliği yakaladı. Maçın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.
İkinci yarıda daha etkili bir oyun ortaya koyan Kayserispor 56. dakikada Geoffrey Bia'nın attığı golle tekrar öne geçti.
Karşılaşmanın kalan bölümünde iki takım da skoru değiştiremedi ve mücadeleyi Kayserispor 2-1 kazandı.
AA
 

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
Hazırlık MaçıKayserisporGalibiyet
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.