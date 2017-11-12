Kayserispor hazırlık maçı yaptı

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Statı'nda yapılan mücadeleye iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip 27. dakikada Gonzalo Espinoza'nın golüyle öne geçti. Oyunda dengeyi kuran Gaziantep ekibi 40. dakikada Özgür Özkaya'nın ayağından bulduğu golle beraberliği yakaladı. Maçın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

İkinci yarıda daha etkili bir oyun ortaya koyan Kayserispor 56. dakikada Geoffrey Bia'nın attığı golle tekrar öne geçti.

Karşılaşmanın kalan bölümünde iki takım da skoru değiştiremedi ve mücadeleyi Kayserispor 2-1 kazandı.

AA

