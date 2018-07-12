Kayserispor Erzurum Kampı’nda yeni sezon hazırlıklarına Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde yaptığı antrenman ile devam ediyor. Takım antrenmanlara koşu ve ısınma çalışmaları ile başladı. Antrenman 5’e 2 top kapma çalışmalarının ardından yapılan geniş alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.
Kayserispor hazırlıklarına Altınordu ile yapacağı hazırlık maçı ile devam etti.
Haber: Ekrem Nazlı
Kayserispor hazırlıklara Erzurum’da devam ediyor
Kayserispor Erzurum Kampı’nda yeni sezon hazırlıklarına Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde yaptığı antrenman ile devam ediyor.
12 Temmuz 2018 Perşembe 09:30
Kayserispor Erzurum Kampı’nda yeni sezon hazırlıklarına Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde yaptığı antrenman ile devam ediyor. Takım antrenmanlara koşu ve ısınma çalışmaları ile başladı. Antrenman 5’e 2 top kapma çalışmalarının ardından yapılan geniş alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.