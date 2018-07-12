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Kayserispor hazırlıklara Erzurum’da devam ediyor

Kayserispor Erzurum Kampı’nda yeni sezon hazırlıklarına Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde yaptığı antrenman ile devam ediyor.

Kayserispor hazırlıklara Erzurum’da devam ediyor

Kayserispor Erzurum Kampı’nda yeni sezon hazırlıklarına Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde yaptığı antrenman ile devam ediyor. Takım antrenmanlara koşu ve ısınma çalışmaları ile başladı. Antrenman 5’e 2 top kapma çalışmalarının ardından yapılan geniş alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Kayserispor hazırlıklarına Altınordu ile yapacağı hazırlık maçı ile devam etti.

Haber: Ekrem Nazlı
 

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