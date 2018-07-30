Hollanda Kampı’nda yeni sezon hazırlıklarına devam eden takım, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde antrenmanlarına devam ediyor.
Takımın çalışmaları koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken, 5’e 2 top kapma çalışmalarının ardından noktalandı.
Kayserispor’a yeni transfer olan Tjaronn Chery de takımla beraber ilk antrenmanına çıktı.
Kayserispor hazırlıklarına Konyaspor maçı ile devam etti. Haber: Ekrem Nazlı
Kayserispor hazırlıklarına Konyaspor maçıyla devam etti
Kayserispor Hollanda Kampın’da yaptığı antrenman ve çalışmalar ile hazırlıklarını sürdürüyor.
30 Temmuz 2018 Pazartesi 09:36
Hollanda Kampı’nda yeni sezon hazırlıklarına devam eden takım, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde antrenmanlarına devam ediyor.