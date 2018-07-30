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Kayserispor hazırlıklarına Konyaspor maçıyla devam etti

Kayserispor Hollanda Kampın’da yaptığı antrenman ve çalışmalar ile hazırlıklarını sürdürüyor.

Kayserispor hazırlıklarına Konyaspor maçıyla devam etti

Hollanda Kampı’nda yeni sezon hazırlıklarına devam eden takım, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde antrenmanlarına devam ediyor.

Takımın çalışmaları koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken,  5’e 2 top kapma çalışmalarının ardından noktalandı.

Kayserispor’a yeni transfer olan Tjaronn Chery de takımla beraber ilk antrenmanına çıktı.

Kayserispor hazırlıklarına Konyaspor maçı ile devam etti. Haber: Ekrem Nazlı
 

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