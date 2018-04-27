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Kayserispor hedefe kilitlendi

Spor Toto Süper Lig’in 31. Haftasında evinde Alanyaspor’u ağırlayacak olan Kayserispor, bu maçtan alacağı 3 puanla Avrupa şansını sürdürmek istiyor.

Kayserispor hedefe kilitlendi
Süper Lig’de sezonun flaş takımlarından olmayı başaran Kayserispor, çok istediği 5.’lik şansını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar son dönemde yaşadığı kayıplara rağmen kalan 4 haftayı en iyi şekilde değerlendirerek hedefine ulaşma derdinde.
Cumartesi günü Alanyaspor’u ağırlayacak olan temsilcimiz tüm hesaplarını 3 puan üzerine yapıyor.
Hazırlıklar tam gaz
Gözünü Alanyaspor ile oynayacağı maça diken Kayserispor’da bu maçın hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde dün akşam üstü gerçekleştirilen antrenman takım halinde ısınma hareketleriyle başladı. İstasyon ve  pas çalışması ile devam eden antrenman çift kale maçın ardından noktalandı. Sarı-kırmızılı temsilcimizde hazırlıklar bugün yapılacak olan antrenman ile tamamlanacak.
Yönetim de izledi
Kayserispor’un dün ki antrenmanını bazı yönetim kurulu üyeleri de izleyerek kritik maç öncesinde moral verdi.
Sumudica PFDK’ya sevk edildi
Diğer yandan, Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica Medipol Başakşehir maçında centilmenliğe aykırı hareket etmekten Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Haber: Ramazan Karakuş
 
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