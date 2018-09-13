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Kayserispor hedefi tutturdu

Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, ilk 4 haftalık dilimde hedefledikleri noktada olduklarını söyledi. Orhan Taşçı, Antalyaspor, Bursaspor, Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçları sonrasında elde edilen 8 puanın önemli olduğunu ve hedefledikleri puan olduğunu ifade etti. 

Kayserispor hedefi tutturdu

Orhan Taşçı, "Bu 4 maç içerisinde Yeni Malatyaspor maçına galip geliriz gözüyle bakıyorduk. Fenerbahçe maçını ekstra görebiliriz. Fenerbahçe maçı da bizler için ekstra kredi oldu. Moral motivasyon olarak bize çok ekstra bir keyif oldu. Ancak şunun da altını çizmezsek olmaz; Kayserispor, kazanmak için elinden geleni yaptı. Kazanmak için maçı bırakmadı. Kazanmak için goller attı ve kazandı. Göztepe deplasmanından da galibiyetle dönmeyi arzu ediyoruz" dedi. 

Kayserispor'un transfer dönemini çok rahat ve hızlı bir şekilde geçirmenin meyvesini topladığını da söyleyen Taşçı, "Transfer döneminde istediğimiz futbolcuları kadromuza kattık. Sıkıntıya düşmedik ve bunun da meyvesini ligde görüyoruz. Son zamana bırakmadık. Kayserispor'un şu an için transfer tahtası kapalı. Daha önce transfer edilmiş ancak fayda sağlanamamış bir oyuncudan ötürü transfer yasağı geldi. Ancak bu çok ender rastlanan bir durum değil. Bugüne kadar defalarca Kayserispor'un transfer yasağı vardı. Yarın da olabilir ama uzlaşma yaptığınız an açılır. Dolayısıyla bu çok çok elzem bir durum değil. Ara transfer döneminde eğer futbolcu alacaksak, gerekli uzlaşma sağlanır ve kulübün en az zararla bu süreci atlatması için çaba sarf edilir" diye konuştu. 
 

İHA

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