Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayserispor 'Hello Brother' diyerek dünyaya seslendi

İstikbal Mobilya Kayserisporlu futbolcular, Yeni Zelanda'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 50 kişiyi anarak sosyal medyada 'HelloBrother' ile 'Yanınızdayız' yazılarını paylaştı.

Kayserispor 'Hello Brother' diyerek dünyaya seslendi

Kayserispor'un sosyal medya hesabından paylaşılan kısa videoda takım kaptanı Umut Bulut, Oleksandr Kucher, Tjaronn Chrey, Levent Gülen, Varela, kaleci Silviu Lugn mesaj gönderdi. Umut Bulut, "Merhaba canım kardeşim kalbimiz sizinle" derken, Levent Gülen ise, "Merhaba kardeşim. Yeni Zelanda'daki kardeşlerimize sevgilerimizi iletiyoruz ve yanınızdayız" diye konuştu.

Kayserispor'un sosyal medya hesaplarından paylaştığı video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenirken, bir taraftar ise 'Bir merhaba hiç bu kadar güzel söylenmemiştir" yorumunda bulundu.
 

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporKayserisporYeni ZelandaTerörSaldırıHello BrotherYanınızdayızMesaj
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.