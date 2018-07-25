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Kayserispor, Hollanda kampına antrenman ile devam ediyor

Kayserispor, Hollanda kampında yeni sezon hazırlıklarına Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam yönetiminde yaptığı antrenman ile devam etti.

Kayserispor, Hollanda kampına antrenman ile devam ediyor

Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5’e 2 top kapma çalışmalarının ardından yapılan taktik antrenman ile  sonlandı.

Kayserispor Başkanı Dr. Erol Bedir  ve Yönetim Kurulu Üyeleri de oyuncuların antrenmanını yakından takip etti.

Takım hazırlıklarına Hollanda takımı Nec Nijmegen ile oyanayacağı hazırlık maçı ile devam edecek. [Spor Servisi]
 

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