Kayserispor, Hollanda kampına antrenman ile devam ediyor

Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5’e 2 top kapma çalışmalarının ardından yapılan taktik antrenman ile sonlandı.



Kayserispor Başkanı Dr. Erol Bedir ve Yönetim Kurulu Üyeleri de oyuncuların antrenmanını yakından takip etti.



Takım hazırlıklarına Hollanda takımı Nec Nijmegen ile oyanayacağı hazırlık maçı ile devam edecek. [Spor Servisi]

