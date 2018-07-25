Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5’e 2 top kapma çalışmalarının ardından yapılan taktik antrenman ile sonlandı.
Kayserispor Başkanı Dr. Erol Bedir ve Yönetim Kurulu Üyeleri de oyuncuların antrenmanını yakından takip etti.
Takım hazırlıklarına Hollanda takımı Nec Nijmegen ile oyanayacağı hazırlık maçı ile devam edecek. [Spor Servisi]
Kayserispor, Hollanda kampına antrenman ile devam ediyor
Kayserispor, Hollanda kampında yeni sezon hazırlıklarına Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam yönetiminde yaptığı antrenman ile devam etti.
25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:44
Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5’e 2 top kapma çalışmalarının ardından yapılan taktik antrenman ile sonlandı.