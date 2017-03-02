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Kayserispor için “Kayseri Tek Yürek”

Spor Toto Süper Lig’de ikinci yarıda yakalanan başarıyla birlikte kentte yaşayan herkes Kayserispor’u bağrına basmaya başladı. Kale surlarına asılan ve üzerinde “Kayseri Tek Yürek” yazan dev pankart birlikteliğin en güzel göstergesi olarak göze çarpıyor.

Kayserispor için “Kayseri Tek Yürek”

Gerek ortaya çıkan tablo, gerek içerisinde bulunulan mali kriz, gerekse yönetim belirsizliği yüzünden  ilk devrede hayal kırıklığı yaşatan Kayserispor’da ikinci yarı ile birlikte yakalan olumlu hava herkesi memnun etti.


Kombinelere yoğun ilgi
Daha birkaç hafta öncesine kadar stadın 4’te 1’ini bile dolduramayan taraftarlar bugünlerde Cumhuriyet Meydanı polis noktası yanına kurulan stantta kombine ve Passolig kartı için birbirleriyle yarıştılar. Yaklaşık 1 buçuk ay önce kurulan stantta satışlar dün sona ererken kulüp yetkililerinden alınan bilgilere göre yaklaşık 12 bin civarında kombine satıldı.


Başkan Çelik’ten pankartlı destek
Diğer yandan kentte belediyeler, odalar, bazı STK’lar da Kayserispor’un başarısı için seferber oldu. Kale surlarına Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve Kulüp Başkanı Dr. Erol Bedir’in imzasını taşıyan ve üzerinde “Kayseri Tek Yürek” yazan dev pankartlar asılırken, ortaya çıkan görüntü yakalanan birlik-beraberliğin en iyi göstergesi oldu.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
 

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KayserisporSpor Toto Süper LigTek Yürek
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