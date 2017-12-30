Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayserispor iki kulvarda da iddialı

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Süper Lig'de 30 puanla 5. sırada yer aldıklarını, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yollarına devam ettiklerini belirterek, "İki kulvarda da iddialı bir şekilde gidiyoruz." dedi.

Kayserispor iki kulvarda da iddialı
Başkan Erol Bedir, Ocak 2017'de görevi devraldıklarında sıhhatli bir borç alacak bilgisine sahip olmadıklarını belirtti. Bedir, zaman içerisinde ise konu hakkındaki bilgilerinin yüzde 80-90'a ulaştığını aktardı.
Geride kalan yıllara oranla taraftar sayısında önemli bir artış sağladıklarını dile getiren Bedir, şöyle konuştu:
"Geçen sene devre arasına kadar 3 bin 900 seyirci ortalamasına oynamışız. İkinci yarıda 6 bin 668 taraftara oynamışız. Bu yıl ilk yarı 9 maçta 186 bin 200 kişi gelmiş, yani 20 bin 690 seyirci ortalamasına ulaşmışız. Kombine ise geçen sene 3 bin 390 iken bu yıl 13 bin 449. Ligde 30 puanla 5. sıradayız, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yolumuza devam ediyoruz. İlk maçı kazanarak kupada çeyrek final adına küçük bir avantaj yakaladığımızı da düşünüyorum. İki kulvarda da iddialı bir şekilde gidiyoruz."
AA
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.