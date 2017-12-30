Kayserispor iki kulvarda da iddialı

Başkan Erol Bedir, Ocak 2017'de görevi devraldıklarında sıhhatli bir borç alacak bilgisine sahip olmadıklarını belirtti. Bedir, zaman içerisinde ise konu hakkındaki bilgilerinin yüzde 80-90'a ulaştığını aktardı.

Geride kalan yıllara oranla taraftar sayısında önemli bir artış sağladıklarını dile getiren Bedir, şöyle konuştu:

"Geçen sene devre arasına kadar 3 bin 900 seyirci ortalamasına oynamışız. İkinci yarıda 6 bin 668 taraftara oynamışız. Bu yıl ilk yarı 9 maçta 186 bin 200 kişi gelmiş, yani 20 bin 690 seyirci ortalamasına ulaşmışız. Kombine ise geçen sene 3 bin 390 iken bu yıl 13 bin 449. Ligde 30 puanla 5. sıradayız, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yolumuza devam ediyoruz. İlk maçı kazanarak kupada çeyrek final adına küçük bir avantaj yakaladığımızı da düşünüyorum. İki kulvarda da iddialı bir şekilde gidiyoruz."

AA

