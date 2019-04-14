Kayserispor İle Ankaragücü 34. Randevuda

Geride kalan 33 maçta İstikbal Mobilya Kayserispor 14 kez kazanırken, Ankaragücü ise 10 kez kazandı. 9 maç ise berabere bitti. Bu maçlarda İstikbal Mobilya Kayserispor 56 gol atma başarısı gösterirken Ankaragücü ise 41 gol atabildi. İki takım arasındaki en gollü maç 1997-1998 sezonunda oynandı. 9 golün atıldığı maçı MKE Ankaragücü 6-3 kazanmıştı. Kayserispor'un elde ettiği en farklı galibiyet ise 2011-2012 sezonunda 5-0'lık sonuç olurken Ankaragücü'nün en farklı galibiyeti ise 3-0'lık sonuçlar oldu. İki takım arasında ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan maçı ev sahibi takım 3-1 kazanmıştı.



İstikbal Mobilya Kayserispor ile Ankaragücü, Kayseri'de 16 müsabaka oynadı. Bu maçlarda sarı-kırmızılı takımın açık ara üstünlüğü bulunuyor. 16 maçta Kayserispor 10 kez kazanırken Ankaragücü ise 3 kez kazandı. 3 maç da berabere bitti. Kayseri'deki maçlarda İstikbal Mobilya Kayserispor 27 gol atarken Ankaragücü ise sadece 13 gol atabildi. İşte 2 takım arasında oynanan müsabakalar ve neticeleri:



2018/2019 Ankaragücü-Kayserispor 3-1

2011/2012 Ankaragücü-Kayserispor 0-5

2011/2012 Kayserispor-Ankaragücü 3-0

2010/2011 Kayserispor-Ankaragücü 2-1

2010/2011 Ankaragücü-Kayserispor 1-1

2009/2010 Ankaragücü-Kayserispor 3-0

2009/2010 Kayserispor-Ankaragücü 3-0

2008/2009 Kayserispor-Ankaragücü 2-0

2008/2009 Ankaragücü-Kayserispor 1-3

2007/2008 Kayserispor-Ankaragücü 0-2

2007/2008 Ankaragücü-Kayserispor 1-1

2006/2007 Ankaragücü-Kayserispor 0-4

2006/2007 Kayserispor-Ankaragücü 2-1

2005/2006 Kayserispor-Ankaragücü 1-2

2005/2006 Ankaragücü-Kayserispor 2-0

2004/2005 Ankaragücü-Kayserispor 2-2

2004/2005 Kayserispor-Ankaragücü 1-1

1997/1998 Ankaragücü-Kayserispor 6-3

1997/1998 Kayserispor-Ankaragücü 1-1

1995/1996 Ankaragücü-Kayserispor 1-1

1995/1996 Kayserispor-Ankaragücü 4-1

1994/1995 Ankaragücü-Kayserispor 1-5

1994/1995 Kayserispor-Ankaragücü 4-2

1993/1994 Ankaragücü-Kayserispor 3-0

1993/1994 Kayserispor-Ankaragücü 2-1

1992/1993 Kayserispor-Ankaragücü 1-0

1992/1993 Ankaragücü-Kayserispor 0-0

1985/1986 Ankaragücü-Kayserispor 2-0

1985/1986 Kayserispor-Ankaragücü 0-1

1974/1975 Ankaragücü-Kayserispor 0-0

1974/1975 Kayserispor-Ankaragücü 0-0

1973/1974 Kayserispor-Ankaragücü 1-0

1973/1974 Ankaragücü-Kayserispor 3-2

