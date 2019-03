Kayserispor İle Beşiktaş Puanları Paylaştı

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada Adriano’nun arka direğe ortasında topla buluşan Burak'ın sert vuruşunda kaleci Lung, meşin yuvarlağın filelere gitmesine izin vermedi.

23. dakikada Lopes’in sağ kanattan ceza sahası içerisine çıkardığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Varela, yakın mesafeden meşin yuvarlağı auta attı.

38. dakikada kullanılan köşe vuruşunda ön direkte bulunan Güven’in kafayla arkaya aşırdığı topu Atiba, düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 0-1

45. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hüseyin'in sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Karius'un kucağında kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada Varela’nın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada zor pozisyonda kafayla dokunan Kravets, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

62. dakikada savunmanın hatasıyla topu kapan Deniz, çalımlarla girdiği ceza sahası içerisinde kaleci Karius ile karşı karşıya kaldı. Deniz, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 2-1

74. dakikada Deniz’in sağ kanattan yaptığı ortada Beşikta savunması Umut’tan önce araya girerek topu kornere attı. Kullanılan köşe vuruşunun ardından Deniz’in pasıyla topla buluşan Şamil meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ancak pozisyon ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

79. dakikada Deniz’in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışında savunmadan dönen topu önünde bulan Şamil’in sert vuruşunda kaleci Karius köşeye giden topu güçlükle çıkardı.

90. dakikada sol kanatta topla buluşan Caner’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2



Stat: Kadir Has

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Serkan Ok xx, İsmail Şencan xx

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung x, Lopes xx, Şamil xx, Umut xx, Deniz xx, Kravets xx (Gyan dk. 90 ?), Varela x (Levent dk. 72 x), Sapunaru x, Mensah x (Hüseyin dk. 34 xx), Kucher xx, Kana Bıyık xx

Yedekler: Muammer, Nurettin, Hakan, Berkant, Mert

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Beşiktaş: Karius x, Adriano x, Medel x, Vida xx, Caner xx, Atiba xx (Oğuzhan dk. 80 x), Dorukhan x (Roco dk. 61 x), Ljajic x, Güven xx (Lens dk. 69 x), Quaresma x, Burak Yılmaz xx

Yedekler: Utku, Ersin, Mirin, Rıdvan, Mustafa Pektemek, Muhayer, Larin

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Kravets (dk. 57), Deniz (dk. 62) (İstikbal Mobilya Kayserispor), Atiba (dk. 38), Caner (dk. 90) (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: Kucher, Şamil, Deniz (Kayserispor), Dorukhan, Oğuzhan, Quaresma (Beşiktaş)