Kayserispor’ ile Galatasaray 44. randevuda

Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor bugün saat 20.00'de Kadir Has Stadyumu'nda Galatasaray ile mücadele edecek.

Renkdaşların zirve mücadelesi

Ligde geride kalan 17 haftada İstanbul temsilcisi 11 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik sonucunda 35 puan toplarken, Kayserispor ise 8 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 6 beraberliğin ardından 30 puan aldı.

İki takım Süper Lig'de tarihinde bugüne kadar 43 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Galatasaray 26 kez sahadan galip ayrılırken, Kayserispor ise üç kez rakibini mağlup etti. 14 maçta ise kazanan taraf çıkmadı.

Bu sezon Süper Lig'in ilk haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray, 4-1 kazanmıştı.

AA

