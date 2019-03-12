Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayserispor ilk kez yenildi

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'de bu yıl ilk kez mağlup oldu.

Kayserispor ilk kez yenildi

Spor Toto Süper Lig'de 10 haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen İstikbal Mobilya Kayserispor, 2019 yılının da ilk yenilgisini aldı. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde bu yıl 9 müsabakaya çıkan Sarı Kırmızılı takım, 3 galibiyet 4 beraberlik 1 yenilgi elde etti.

Geride kalan Rizespor maçına kadar yenilgi yüzü görmeyen İstikbal Mobilya Kayserispor, sırasıyla Fenerbahçe, Göztepe ve Konyaspor maçlarını kazanırken Antalyaspor, Bursaspor, Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş maçlarında ise berabere kaldı.

9 maçta 13 puan çıkaran Sarı Kırmızılı ekip, bu maçlarda 8 gol atarken kalesinde de 8 gol gördü.
 

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporKayserispor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.