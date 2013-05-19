Kayserispor istediği 3 puanı aldı

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşma evsahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Kayserispor'a galibiyeti getiren goller, 70. dakikada Yener ve 85. dakikada Bobo'dan geldi. Bu sonuçla Kayserispor puanını 52'ye çıkardı ve Kasımpaşa'nın üzerinde ligi 5. sırada tamamladı. 58 puanda kalan Beşiktaş ise, sezonu 3. sırada noktaladı.

İLK DAKİKALARDA KAYSERİSPOR'UN GOL ARAYIŞI

Bu maçta Beşiktaş'a nazaran daha konsantre başlayan Kayserispor oldu. Karşılaşmada alacağı 1 puanın bile sıralamadaki yerini değiştireceği evsahibi ekip, ilk dakikalarda Beşiktaş kaleside gol kovaladı.

İlk 15 dakikada Kayserispor'un geliştirdiği 2 atağa karşılık, Beşiktaş 1 pozisyon üretebildi. Kayserispor, Beşiktaş'ın zayıf kanadı sol çizgiden atak fırsatları yaratmaya çalışırken, Beşiktaş ise rölanti bir oyun anlayışı benimsedi.

BEŞİKTAŞ'TA OĞUZHAN ÖNE ÇIKTI

Gelecek sezona dair belirsizlikler ve ligdeki yerinin de garanti olması nedeniyle Beşiktaşlı oyuncular, rakipleri önünde konsantrasyon sorunu yaşadı. Siyah beyazlılarda Oğuzhan Özyakup, sorumluluk alıp birşeyleri değiştirmeye çalışsa da, bu girişimlerinde yalnız kaldı.

Geçen hafta Gençlerbirliği karşısındaki performansından uzak bir görüntü çizen Beşiktaş'ın ilk net gol pozisyonu 26. dakikada Oğuzhan'ın sürüklediği atakta geldi.

Sağ kanatta rakiplerini geçerek ceza sahasına giren Oğuzhan'ın çektiği şutta, meşin yuvarlak az farkla üsttten dışarı çıktı. İlk yarının sonlarına doğru ceza sahasında topla buluşan Oğuzhan bir kez daha gole yaklaşsa da Kayserispor kalecisi Gökhan, topun ağlara gitmesine izin vermedi.

BOBO'NUN GİRİŞİMLERİ SONUÇSUZ KALDI

İlk yarının sonlarında Kayserispor ataklarında Bobo, Beşiktaş savunmasına zor anlar yaşattı. 3 dakikada 2 pozisyon bulan Bobo, evsahibi takımın ilk yarıda aradığı gole ulaşmasını sağlayamadı.

İlk girişiminde Sivok'un hatasını iyi değerlendirse de çektiği şut savunmmaya çarpıp kornere çıktı. Diğerinde ise yaptığı kafa vuruşunu Cenk Gönen kurtardı.

İKİNCİ YARIDA DA DÜŞÜK TEMPO SÜRDÜ

İkinci yarının ilk 25 dakikası da ilk yarıyı aratmadı. Temponun çok fazla yükselmediği bu sürede Kayserispor daha istekli gözükse de her iki takımın da gol ayakları suskun kaldı.

YENER'İN GOLÜYLE MAÇA HAREKET GELDİ

Maç başladığı gibi bitecek derken, Kayserispor'da sahneye Yener çıktı. 70. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Ömer'in uzun topuyla sağ kanatta ceza alanına yakın bir noktada topla buluşan Mouche, kale sahasına ortasını gönderdi.

Herkesi geçen topa arka direk yakınlarında Yener, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda forvete Dentinho'yu alarak Mustafa Pektemek'i rahatlatmak isteyen Samet Aybaba, bu dakikadan sonra Hugo Almeida'yı da sahaya sürerek en azından 1 gol arayışıyla riske girdi.

BOBO'DAN İNCE DAVRANIŞ

85. dakikada Kayserispor, atak yönüne göre sağ kanattan köşe vuruşu kullandı. Mouche, kale sahasına ortasını yaptı ve Bobo topa çok iyi bir kafa vuruşu yaparak farkı 2'ye çıkardı.

Brezilyalı yıldız attığı gole sevinmeyerek Beşiktaş'ta geçirdiği güzel günlere duyduğu saygısını gösterdi. Bu dakikadan sonra maçta başka gol olmadı ve Kayserispor, Beşiktaş önünde 2-0'lık galibiyete uzandı.