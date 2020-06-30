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Kayserispor izin yapıyor

Hes Kablo Kayserispor, ligin 30.haftasında evinde oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın başlayacak. Sarı-Kırmızılılar bugünü izinli olarak geçirecek.

Kayserispor izin yapıyor

Süper Ligde üst üste aldığı iki galibiyetle ile ligde kalma umutlarını artıran Hes Kablo Kayserispor’da bugün izin günü. Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor’u 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatan Sarı-Kırmızılılar dün yaptığı yenileme antrenmanının ardından teknik heyet futbolculara 1 gün izin verdi. Sarı-Kırmızılılar Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın kaldığı yerden devam edecek.
6 Temmuz 2020 Pazartesi günü Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş mücadelesi saat 21.00’de başlayacak.
 

İHA

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