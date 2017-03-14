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Kayserispor kaçan galibiyete yanıyor

Yenilmezlik serisi 7 maça çıktı

Kayserispor kaçan galibiyete yanıyor

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Kayserispor, 24. haftada deplasmanda Beşiktaş karşısında galibiyeti son anda kaçırmanın üzüntüsü yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda galibiyet son anda kaçsa da tek tesellisi bu maçla birlikte yenilmezlik serisi 7 maça çıkmış olması…

Lig’de dört büyüklerden Fenerbahçe ve Galatasaray’ı mağlup ederek dikkatleri üzerine çeken Kayserispor, lider Beşiktaş ile oynadığı maçta da galibiyete çok yaklaşmıştı. 88. dakikaya 2-1 önde giren sarı-kırmızılılar Aboubakar’ın golüne engel olamayınca 1 puanla yetinmek zorunda kaldı.
Her şeye rağmen zorlu deplasmandan alınan 1 puan sarı-kırmızılılar için bir nebze teselli olsa son anda kaçan galibiyetin üzüntüsü yaşanıyor.

Yenilmezlik serisi 7 maça çıktı
Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğe gelmesinin ardından başarılı sonuçlarla dikkati çeken sarı-kırmızılı takım, 7. maçta da yenilmedi. Ligde son olarak Medipol Başakşehir'e 5-0 yenilen Kayserispor, bu 7 karşılaşmada 4 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.
Sergen Yalçın yönetiminde Fenerbahçe'yi evinde 4-1 ve Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 yenen Kayserispor, Beşiktaş ile de dış sahada 2-2 berabere kaldı.
Bu arada, Kayserispor'un ilk golünü atan Umut Bulut, ligde ikinci kez gol sevinci yaşadı. Tecrübeli futbolcu, bu golleri Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında kaydetti.
Puanını 27’ye çıkaran Kayserispor, 25. haftada 18 mart cumartesi günü evinde Gaziantepspor’u ağırlayacak. Yeni haftanın ilk antrenmanı bugün yapılacak.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
 
 
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