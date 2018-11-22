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Kayserispor Kana'yı Affetmedi

Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, Kana Biyik’in Alanyaspor maçı öncesinde affedilmediğini söyledi.

Kayserispor Kana'yı Affetmedi

Disiplinsiz tavırlarından ötürü kadro dışı bırakılan Jean Armel Kana Biyik’in affedildiği yönündeki haberlerin doğru olmadığı açıklandı. Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, Ankaragücü maçı sonrasında kadro dışı bırakılan ve 40 bin Avro para cezası verilen Jean Armel kana Biyik'in affedilmediğini, milli takım kampında bulunan siyahi futbolcunun henüz Kayseri'ye dahi gelmediğini söyledi.
Orhan Taşçı, "Kana Biyik'i affetmedik. Kendisi ile görüşmedik bile. Ama Kana'nın gerek yönetimden, gerek teknik heyet ve takım arkadaşlarından ve hepsinden önemlisi taraftardan özür dilemesi gerekir. Kana Biyik'in bugün Kayseri'de olması ve alt yapı antrenörü eşliğinde idmana çıkması gerekiyor" dedi.
Jean Armel Kana Biyik, Ankara'da oynanan Ankaragücü maçında kırmızı kart görmüş ve Galatasaray maçı öncesi idmanı yarıda bırakarak çıkmıştı. Bunun üzerine teknik heyetin raporu ile süresiz kadro dışı bırakılmış ve 40 Bin Avro para cezası almıştı.
 

İHA

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