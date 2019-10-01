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Kayserispor kararını verdi

İstikbal Mobilya Kayserispor kulübü, Hikmet Karaman’ın istifası ile ilgili kararını verdi.

Kayserispor kararını verdi

İstikbal Mobilya Kayserispor kulübü, bugün istifasını veren Teknik Direktör Hikmet Karaman ile ilgili kararını verdi.

Kayserispor kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Teknik direktörümüz Hikmet Karaman, saha sonuçlarının beklenen seviyede gerçekleşmemesi üzerine bugün yönetim kurulumuzla yaptığı görüşmede Kayserispor’un faydasına olacaksa herhangi bir tazminat talebi olmaksızın görevi bırakabileceğini, bu konuda kulüp başkanımızın vereceği karara saygılı olacağını ifade etmiştir. Kulüp başkanımız, yönetim kurulu ve diğer ilgililerle seri görüşmeler yapmış ve bu aşamada hocamızın görevden ayrılmasının uygun olmayacağı kanaati oluşmuştur. Yönetim kurulumuz; İstenmeyen skorlara etki eden bir çok faktör varken, hemen en kolayı olan Hoca değişikliği alışkanlığına itibar etmemiş olup, yapılacak istişareler sonucu Kayserispor için en doğru kararı verecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” cümlelerine yer verildi.
 
 

İHA

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