Kayserispor-Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Lig'de iki formda takımın mücadelesinde Kayserispor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Sergen Yalçın yönetiminde son 4 maçını içerde ve dışarda kazanan Kayserispor rakibini yenerek seriyi devam ettirmenin peşinde. Başakşehir, Bursaspor ve Fenerbahçe maçlarından 7 puan çıkartan Kasımpaşa ise bu çıkışını rakibi karşısında sürdürüyor.
Kasımpaşa-Kayserispor maçı hangi kanalda saat kaçta?
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.
Süper Lig’de sırasıyla Medipol Başakşehir (4-0), Fenerbahçe (0-0) ve Bursaspor’a (4-0) karşı oynadığı son 3 maçta 7 puan toplayan ve bu karşılaşmaların tamamında kalesini gole kapatan lacivert-beyazlılar, Kayserispor’u da yenerek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
Bu süreçte Osmanlıspor (1-0) ve Çaykur Rizespor (2-0) ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçlarında da gol yemeden galip gelen lacivert-beyazlılar, ligde topladığı 28 puanla haftaya 10. sırada girdi. Ligde oynadığı son 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Sergen Yalçın yönetimindeki Kayserispor ise geride kalan haftalarda topladığı 25 puanla 15. basamakta bulunuyor.
Lacivert-beyazlı ekipte Franck Etoundi ve Batuhan Altıntaş sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Ligde 7 kez sarı kart gören Adem Büyük ile üçer sarı kartı bulunan Titi, Veysel Sarı ve Popov, yarın kart görmeleri durumunda 24. haftadaki Gaziantepspor deplasmanında cezalı duruma düşecek.
Kasımpaşa-Kayserispor maçı hangi kanalda saat kaçta?
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.
Süper Lig’de sırasıyla Medipol Başakşehir (4-0), Fenerbahçe (0-0) ve Bursaspor’a (4-0) karşı oynadığı son 3 maçta 7 puan toplayan ve bu karşılaşmaların tamamında kalesini gole kapatan lacivert-beyazlılar, Kayserispor’u da yenerek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
Bu süreçte Osmanlıspor (1-0) ve Çaykur Rizespor (2-0) ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçlarında da gol yemeden galip gelen lacivert-beyazlılar, ligde topladığı 28 puanla haftaya 10. sırada girdi. Ligde oynadığı son 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Sergen Yalçın yönetimindeki Kayserispor ise geride kalan haftalarda topladığı 25 puanla 15. basamakta bulunuyor.
Lacivert-beyazlı ekipte Franck Etoundi ve Batuhan Altıntaş sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Ligde 7 kez sarı kart gören Adem Büyük ile üçer sarı kartı bulunan Titi, Veysel Sarı ve Popov, yarın kart görmeleri durumunda 24. haftadaki Gaziantepspor deplasmanında cezalı duruma düşecek.