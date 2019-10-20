Kayserispor kazanamıyor :1-1

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Atila’nın hatalı pasında araya giren Mame Thiam'ın ceza sahasına sağ taraftan girip kaleci Lunga rağmen çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

26. dakikada Bilal Başacıkoğlu'nun ortasında ceza sahası içine hareketlenen Umut topa müdahale edemezken, defansa çarpan meşin yuvarlak kornere gitti. Kullanılan köşe vuruşunda defanstan dönen topa Hasan Hüseyin iyi vurdu fakat kaleci Fatih topu yine kornere çeldi.

36. dakikada Lopes’in ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Umut'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fatih’te kaldı.

40. dakikada Mame Thiam’ın pasında Hajradinovic ceza sahası çizgisi önünde topa gelişine vurdu fakat meşin yuvarlak kalenin yandan dışarı çıktı.



Stat: Kadir Has

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Mehmet Metin xx, Kamil Çetin xx

Kayserispor: Lung xx, Lopes xx, Poulain x, Levent Gülen x (Bilal Başacıkoğlu dk. 19 x), Atila Turan x, Rienstra xx, Hasan Hüseyin xx, Pedro Henrique xx, Ziya xx, Mensah xx, Umut Bulut x

Yedekler: Hakan Arıkan, İsmail, Ramazan, Nurettin, Aksel, Mert, Ntep, Yasir, Şamil

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Kasımpaşa: Fatih xx, Popov xx, Ben Yousseff xx, Veysel Sarı xx, Veigneau xx, Khalili xx, Aytaç Kara xx, Hajradinovic xx, Ricardo Quaresma xx, Mame Thiam xx, Mustafa Pektemek xx,

Yedekler: Ramazan, Murat, Uğurcan, Yusuf, Koita, Heintz, Sadiku, Fernandes, Özgür, İlhan Depe

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Gol: Mame Thiam (dk. 6) (Kasımpaşa)

Sarı kart: Mensah (Kayserispor)

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Mensah'ın pasında topla buluşan Bilal'in ceza sahasına girer girmez ortasında Henrique meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

68. dakikada sağ kanattan Ziya'nın ortasında ceza sahasında Umut Bulut'un kafa vuruşu auta çıktı.

88. dakikada Bilal Basacıkoğlu’nun ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Fatih topu kornere çeldi.





Stat: Kadir Has

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Mehmet Metin xx, Kamil Çetin xx

Kayserispor: Lung xx, Lopes xx, Poulain x, Levent Gülen x (Bilal Başacıkoğlu dk. 19 x), Atila Turan x, Rienstra xx, Hasan Hüseyin xx, Pedro Henrique xx (Aksel Aktaş dk. 90 ?), Ziya xx (Ntep dk. 81 ?), Mensah xx, Umut Bulut x

Yedekler: Hakan Arıkan, İsmail, Ramazan, Nurettin, Aksel, Mert, Ntep, Yasir, Şamil

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Kasımpaşa: Fatih xx, Popov xx, Ben Yousseff xx, Veysel Sarı xx, Veigneau xx, Khalili xx, Aytaç Kara xx, Hajradinovic xx (Sadiku dk. 66 x), Ricardo Quaresma xx, Mame Thiam xx (Koita dk. 73 x), Mustafa Pektemek xx (İlhan Depe dk. 82 ?)

Yedekler: Ramazan, Murat, Uğurcan, Yusuf, Heintz, Fernandes, Özgür, İlhan Depe

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Goller: Pedro Henrique (dk. 56) (Kayserispor), Mame Thiam (dk. 6) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Mensah, Hasan Hüseyin, Pedro Henrique, Lopes, Umut Bulut (Kayserispor), Sadiku, Aytaç Kara, Veysel Sarı (Kasımpaşa)

