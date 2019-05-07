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Kayserispor kazanmayı unuttu

İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'de galibiyete hasret kaldı.

Kayserispor kazanmayı unuttu

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta geride kalırken İstikbal Mobilya Kayserispor, 4 haftadır hedeflediği puana erişemiyor. Teknik direktör Hikmet Karaman'ın her defasında "Plakayı bulmalıyız" diyerek işaret ettiği 38 puana erişmek isteyen sarı kırmızılı takım, haftalardır maç kazanamıyor.

Teknik direktör Hikmet Karaman ile 10 haftalık bir yenilmezlik serisi yakalayan İstikbal Mobilya Kayserispor, 4 haftadır galip gelemiyor. Son olarak 26.haftada deplasmanda Sivasspor'u 3-1 yenerek hanesine 3 puan yazdıran sarı kırmızılılar, sonrasında oynadığı 4 maçta 3 yenilgi 1 beraberlik aldı. İstikbal Mobilya Kayserispor, son 4 haftada Ankaragücü, Galatasaray ve Trabzonspor maçlarından mağlup ayrılırken Alanyaspor ile de berabere kaldı.
İstikbal Mobilya Kayserispor, son 3 haftada Kasımpaşa, Akhisarspor ve Erzurumspor ile karşılaşacak.
 

İHA

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