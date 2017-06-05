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Kayserispor-Kılıçaslan Yıldız: 7-2

Kayseri U-12 Futbol Ligi A Grubu'nda Play-Off yarışı veren Kayserispor, güçlü rakibi Kılıçaslan Yıldızspor'u 7-2 yenerek hedefi doğrultusunda önemli bir adım attı.

Kayserispor-Kılıçaslan Yıldız: 7-2
Stat: Sümer 2/1 Saha
Hakem: Arman Erkılıç
Saha Komiseri: Mehmet Tokgönül
Kayserispor U-12: Samet Koç xx, Mehmet Buğra Yurduseven xxx, Mahmut Can Uluçay xxx, Samet Türk xxx, Burak Efe Arslan xxx, Muhammed Eren Arıkan xxx, İsmet Sarıkaya xxxx, Yunus Özçekiç xxxx-Ahmet Şahin Demir, Muhammed Ali Apak, Adem Yerli , Mehmet Ali Kılınç, Ali Bayram, Umut Enes Kaya
Kılıçaslan Yıldızspor U-12: Samet Özkan x, Rasim Akgündüz xx, Abdurrahim Kendir x, Alpaslan Kılıçaslan x, Mehmet Alan x, Mustafa Mercan x, Osman Kaan Karslı x, Eren Taşpınar x-İbrahim Mızrak xx, Kaan Subaşı, Eray Kepenek, Hasan Kıriş, İsmail Çetin
Goller: Yunus Özçekiç Dk. 3, 6 ve 13, Muhammed Eren Arıkan dk. 11, 28 ve 50, İsmet Sarıkayşa Dk. 35 (Pen.) (Kayserispor), Rasim Akgündüz Dk. 25, İbrahim Mızrak Dk. 33 (Kılıçaslan Yıldız)

İHA

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