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Kayserispor Kombine bilet fiyatları açıklandı

İstikbal Mobilya Kayserispor'da kombine bilet fiyatları belli oldu.

Kayserispor Kombine bilet fiyatları açıklandı

İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonunda da taraftarının desteğini yanında hissetmek istiyor. Sarı Kırmızılı kulüp, yeni sezon için kombine bilet fiyatlarını belirledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Büyük Kayserisporun Büyük Taraftarı. takımın yeni sezonda desteğini bekliyor. Sen de kombine kartını al Kayserispor'unu tribünden destekle. Kombine kartlarımıza dilerseniz Kulübümüzün 0352 3510319 - 0352 3510320 telefon numaralarını arayarak başvurabilirsiniz" denildi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un 2019-2020 sezonunda geçerli olacak kombine bilet fiyatları şu şekilde:
Kuzey Alt Tribün (A-B-C-D-E-F-G Blok) 75 TL
Kuzey Üst Tribün (H-I-J-K-L-M-N Blok) 100 TL
Güney Alt Tribün (A-B-C-D-E Blok) 100 TL
Doğu Alt Tribün (A-G Blok) 200 TL
Doğu Üst Tribün (K-L-M Blok) 200 TL
Doğu Alt Tribün (B-F Blok) 250 TL
Doğu Alt Tribün (C-E Blok) 300 TL
Doğu Alt Tribün (D Blok) 400 TL
Batı Alt Tribün (B-F Blok) 300 TL
Batı Alt Balkon Tribün (B-F Blok) 500 TL

İHA

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