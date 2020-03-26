Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayserispor koronavirüs taramasından geçti

Hes Kablo Kayserispor Kulübü'nde koronavirüs taraması gerçekleştirildi.

Kayserispor koronavirüs taramasından geçti

Süper Lig'e verilen arada evlerinde kalan ve bireysel antrenman yapan Hes Kablo Kayserispor teknik heyet ve futbolcuları, bugün Koronavirüs taramasından geçti. Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kulüp çalışanlarımız, teknik heyet, futbolcular, malzemeciler, sağlık ekibi, saha ve kulüp çalışanları, yöneticiler koronavirüs taramasından geçti. Test sonuçları bir kaç gün içerisinde tarafımıza bildirilecek. Umarım korona laneti şehrimizden ve takımımızdan uzak durur" şeklinde konuştu.
Asbaşkan Mustafa Tokgöz, Galatasaray ve Fenerbahçe'de yaşanan koronavirüs vakaları ile ilgili de geçmiş olsun dileklerini iletti. 
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporKayserispor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.