Kayserispor Kravets'i bırakmadı

Süper Lig'in son sırasında bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor'da Artem Kravets'in gidişine izin çıkmadı. Sarı kırmızılı kulüp, Artem Kravets'in biriken alacağı olan 550 bin Avro'yu ödedi. Bu ödeme neticesinde Artem'in sözleşme fesih hakkı ortadan kalktı. kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da, taraftara verdiği sözü tutmuş oldu. Artem Kravets de, takım arkadaşları gibi Antalya'ya giderek takımın kamp yaptığı otele varıp çalışmalara başlayacak.

Artem Kravets, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada "Ligin ikinci yarısında gol atmak için elimden geleceği yapacağım" cümlesi kurdu.

